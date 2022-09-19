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03:50 (мск), источник: © РИА Новости

Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине

БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена. Именно это всегда выделяло немцев из рядов коллективного Запада, позволяло Берлину выступать в качестве посредника, лучше других знающего, понимающего Россию и её интересы», — сказал посол.

Он напомнил, что ФРГ на протяжении десятилетий воздерживалась от отправки оружия, тем более тяжёлой техники, в зоны вооружённых конфликтов.

«На этот счёт существовал широкий внутриполитический консенсус. Практика изменилась только сейчас и только в отношении России. Разумеется, такой поворот негативным образом отразится на наших двусторонних связях. Особенно если речь зайдёт о поставках боевых танков и БМП, что сейчас весьма активно обсуждается», — добавил дипломат.

По его словам, поставки украинскому режиму летального оружия германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — «это, безусловно, “красная черта”, которую немецкие власти не должны были переступать “с учётом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны”. “Причём, надо понимать, что эта “красная черта” существовала и для самой Германии”», — пояснил Нечаев.

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