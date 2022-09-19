05:03 (мск), источник: ТАСС
Командование ВС США сообщило об обстреле своей базы на северо-востоке Сирии
Атака не увенчалась успехом.
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ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Американская военная база Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии подверглась в воскресенье ракетному обстрелу, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
«18 сентября около 19:05 в Сирии был совершен ракетный обстрел направленный на базу Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой командования. Отмечается, что атака не увенчалась успехом.
По сведениям CENTCOM три ракеты диаметром 107 мм были запущены в направлении базы, четвертая ракета была найдена в пяти километрах от базы. По факту произошедшего проводится расследование.
Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии, в настоящее время контролируется курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из их главных задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.