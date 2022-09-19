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Спецоперация на Украине
12:30 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Ирана рассказал, как США сближают страны

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. США сближают страны, вводя в их отношении экономические ограничения, заявил в интервью телеканалу CBS президент Ирана Ибрахим Раиси.

Источник: © РИА Новости

По его словам, санкционная политика Вашингтона обречена на провал.

«Несколько стран находятся под санкциями (США. — Прим. Ред.). Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», — рассказал Раиси.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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