Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине

«Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решён исключительно на поле боя. Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», — написал политик в своем Tеlegram-канале.
«Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов», — добавил Володин.
Он отметил, что инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности не могут не беспокоить США и Евросоюз в преддверии зимы.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche заявил, что именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта.