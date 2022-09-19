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11:45 (мск), источник: © РИА Новости

Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель поняли, что с президентом Украины Владимиром Зеленским победы не будет, а «за поражение ответственность нести не хотят».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли, что конфликт должен быть решён исключительно на поле боя. Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», — написал политик в своем Tеlegram-канале.

По его словам, за этот период вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали, так как «Зеленский обещал победу».

«Внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям на Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов», — добавил Володин.

Он отметил, что инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности не могут не беспокоить США и Евросоюз в преддверии зимы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье французской газеты Journal du dimanche заявил, что именно Украина должна определить условия для прекращения конфликта.

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