Варшава требует пояснить слова Шольца об изменении границ

«Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать слова, которые глубоко бы все объяснили. А если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал если не угрозы, то демонстрации, что это правительство гарантирует то, что этот вопрос не будет подниматься», — сказал Солох в эфире польского телевидения (цитата по ТАСС).
«Это совпадение неслучайно. То, что это (заявление канцлера ФРГ.— “Ъ”) оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может вызывать самые плохие ассоциации», — добавил он.
14 сентября Сейм Польши принял резолюцию о репарациях со стороны Германии за ущерб во время Второй мировой войны. Размер этого ущерба в Варшаве оценивают в $1,3 трлн. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что репарации необходимы, чтобы «польско-немецкое примирение было образцовым». Олаф Шольц, в свою очередь, заявил о возможности пересмотра границ между Германией и Польшей.
В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. Берлин заявлял, что не намерен выплачивать компенсации Польше, так как в 1953 году Варшава официально отказалась от репараций.