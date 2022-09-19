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18:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Варшава требует пояснить слова Шольца об изменении границ

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии разъяснить слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о пересмотре границ с Польшей. Ранее польский Сейм поддержал резолюцию, по которой Германия должна выплатить Польше $1,3 трлн за военный ущерб. В ответ на это Олаф Шольц напомнил о переданных Польше исторических территориях Германии.

Источник: Reuters

«Чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать слова, которые глубоко бы все объяснили. А если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал если не угрозы, то демонстрации, что это правительство гарантирует то, что этот вопрос не будет подниматься», — сказал Солох в эфире польского телевидения (цитата по ТАСС).

Руководитель польского Бюро нацбезопасности не сомневается, что заявление Шольца связано с требованием польских властей взыскать с Германии репарации за разрушения во Вторую мировую войну.

«Это совпадение неслучайно. То, что это (заявление канцлера ФРГ.— “Ъ”) оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может вызывать самые плохие ассоциации», — добавил он.

14 сентября Сейм Польши принял резолюцию о репарациях со стороны Германии за ущерб во время Второй мировой войны. Размер этого ущерба в Варшаве оценивают в $1,3 трлн. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что репарации необходимы, чтобы «польско-немецкое примирение было образцовым». Олаф Шольц, в свою очередь, заявил о возможности пересмотра границ между Германией и Польшей.

Польские власти не первый раз требуют от Германии выплатить военный ущерб.

В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. Берлин заявлял, что не намерен выплачивать компенсации Польше, так как в 1953 году Варшава официально отказалась от репараций.

Милена Костерева

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