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13:34 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума одобрила поправку о наказании за дезертирство

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками, вводящими в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт», а также об ужесточении ответственности за связанные с этими периодами преступления.

Источник: © РИА Новости

Поправки к правительственному законопроекту о внесении изменений в Уголовный кодекс подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди.

Так, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство предлагается наказывать сроком до десяти лет лишения свободы.

«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», — говорится в тексте поправок.

Также предполагается введение ответственности до пяти лет лишения свободы за уничтожение оружия в военное время и до 15-ти — за мародерство в период военного положения.

Кроме того, как следует из текста законопроекта, призванные на сборы россияне, находящиеся в запасе, понесут наказание за указанные правонарушения наравне с контрактниками и призывниками.

По словам источника РИА Новости в Совете Федерации, поправки в УК Дума может принять уже сегодня. Сенатор Клишас подтвердил агентству, что верхняя палата рассмотрит документ на заседании 21 сентября.

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