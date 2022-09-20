Принятые Госдумой поправки к УК не означают проведение мобилизации в России

«Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена», — сказала сенатор (цитата по «Интерфакс»).
По словам Ковитиди, поправки устанавливают в качестве отягчающего обстоятельства для перечисленных преступлений их совершение не только в условиях вооруженного конфликта или в условиях военных действий, но и в период мобилизации или военного положения и военного времени. В остальное время они применяться не будут, добавила сенатор.
Ранее днем Госдума одобрила поправку к УК РФ о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство. Кроме того, депутаты одобрили поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время».
Во втором и сразу в третьем чтениях депутаты также приняли закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в военное время.
Помимо этого депутаты представили поправки, касающиеся уничтожения оружия в военное время. Они представлены ко второму чтению законопроекта о возможности замены для заключенных неотбытого срока принудительными работами. Уничтожение повлечет за собой ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.
В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.