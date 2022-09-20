Глава ВГА Херсонской области подписал указ о референдуме по вхождению в РФ

Ранее во вторник общественный совет Херсонской области обратился к Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом Российской Федерации.
Позднее стало известно, что руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Сальдо отметил, анонсируя это решение, что вхождение Херсонской области в состав России сможет обезопасить регион, а также откроет «новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости».