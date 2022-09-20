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15:32 (мск), источник: Известия

Глава ВГА Херсонской области подписал указ о референдуме по вхождению в РФ

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, заявил во вторник глава администрации региона Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Ранее во вторник общественный совет Херсонской области обратился к Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом Российской Федерации.

Позднее стало известно, что руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Сальдо отметил, анонсируя это решение, что вхождение Херсонской области в состав России сможет обезопасить регион, а также откроет «новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости».

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