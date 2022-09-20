Депутат Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации не будет

Как отметил Картаполов, опасения по поводу того, что принятые сегодня Госдумой поправки в законодательство будут предшествовать мобилизации, беспочвенны. Депутат отметил, что и президент России Владимир Путин не раз заявлял через пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что не будет объявлять мобилизацию.
Закон, по словам Картаполова, был принят не под специальную военную операцию, а в долгосрочных целях. Однако текущая обстановка, по мнению депутата, действительно способствовала принятию данных поправок.
Напомним, что Госдумой были приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за ряд преступлений, совершенных в военное время и при военном положении, а также связанные с исполнением обязанностей воинской службы.