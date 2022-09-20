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22:07 (мск), источник: Московский комсомолец

Депутат Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации не будет

Всеобщей мобилизации в Российской Федерации не будет. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

Источник: РИА "Новости"

Как отметил Картаполов, опасения по поводу того, что принятые сегодня Госдумой поправки в законодательство будут предшествовать мобилизации, беспочвенны. Депутат отметил, что и президент России Владимир Путин не раз заявлял через пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что не будет объявлять мобилизацию.

Закон, по словам Картаполова, был принят не под специальную военную операцию, а в долгосрочных целях. Однако текущая обстановка, по мнению депутата, действительно способствовала принятию данных поправок.

Напомним, что Госдумой были приняты поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за ряд преступлений, совершенных в военное время и при военном положении, а также связанные с исполнением обязанностей воинской службы.

Игорь Мартов

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