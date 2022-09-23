Минск заявил, что Белоруссия «не выступала за войну, но и не предатель»

«Беларусь причисляют к “пособникам агрессора” или вовсе выставляют стороной конфликта. Мы говорили и продолжаем говорить: Беларусь никогда не выступала за войну», — подчеркнул Макей.
«Но мы и не предатели!» — продолжил министр. Глава МИДа заявил, что у страны есть союзнические обязательства, Белоруссия следует "духу и букве международных договоров, участниками которых является.
Он добавил, что Минск заинтересован в переговорах Москвы и Киева по мирному урегулированию и готов содействовать их продолжению. На территории Белоруссии прошли три раунда переговоров России и Украины в первые дни российской военной операции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что его страна не участвует и не планирует участвовать в конфликте Москвы и Киева. Он заверял, что белорусской стороне незачем отправлять своих граждан участвовать в военных действиях на Украине, никакого нападения на нее Минск не планирует.
Несмотря на заявления белорусских властей, страны Запада ввели санкции против Минска после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала боевых действий на Украине. В связи с этим Луашенко заявил, что заявил, что в условиях санкционного давления Москве и Минску стоит ускорить объединительные процессы.