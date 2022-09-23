В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные — военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный — это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
«Каждый обмен — это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент воспринял новости об обмене.