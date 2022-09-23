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13:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после обмена пленными с Украиной заявил, что возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные — военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный — это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

«Каждый обмен — это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы. В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент воспринял новости об обмене.

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