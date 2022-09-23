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Частичная мобилизация: важное
17:30 (мск), источник: © РИА Новости

Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Студенты заочной формы обучения могут призваны в рамках частичной мобилизации, призыв очников не планируется, сообщается в Telegram-канале портала Объясняем.рф.

Источник: © РИА Новости

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в сообщении. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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