Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в сообщении. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ответы на вопросы по частичной мобилизации можно будет получить на сайте Объясняем.рф.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.