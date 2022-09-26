В Китае раскопали древний город неизвестной цивилизации Возраст построек составляет около 4,5 тысяч лет.
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
2496 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях
Главное
Частичная мобилизация: важное
01:44 (мск), источник: Life.ru

Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии

На прошедших в воскресенье, 25 сентября, парламентских выборах в Италии коалиция четырёх правых партий уверенно опережает соперников. Об этом свидетельствуют первые данные экзитполов, проведённых по заказу гостелевидения RAI институтом Consorzio Opinio Italia.

Источник: AFP 2022

В Сенате — верхней палате парламента Италии — коалиция может рассчитывать на 41−45% голосов. Сообщается, что лучше всех в ней выступила партия «Братья Италии». Таким образом, её лидер Джорджа Мелони в случае прихода правоцентристов к власти может, как ожидается, стать премьером страны.

Второе место занимает левоцентристская коалиция (25,5−29,5%), третье у популистского «Движения пять звёзд» (13,5−17,5%). Следом располагается коалиция левых партий «Партия действия / Живая Италия» (6,5−8,5%).

В Палате депутатов, являющейся нижней палатой парламента, исходя из первых результатов опросов на выходе с избирательных участков, результаты приблизительно такие же — уверенное лидерство у правоцентристов.

Ранее итальянские СМИ и политические силы резко осудили заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о её готовности «повлиять» на правительство Италии в случае прихода к власти правого альянса. Представители правых назвали это прямым вмешательством в выборы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как украинский депутат на Лазурном Берегу тратит на себя миллионы, а на во
Что делать, если повестка из военкомата пришла по ошибке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС