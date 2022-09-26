Правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии

В Сенате — верхней палате парламента Италии — коалиция может рассчитывать на 41−45% голосов. Сообщается, что лучше всех в ней выступила партия «Братья Италии». Таким образом, её лидер Джорджа Мелони в случае прихода правоцентристов к власти может, как ожидается, стать премьером страны.
Второе место занимает левоцентристская коалиция (25,5−29,5%), третье у популистского «Движения пять звёзд» (13,5−17,5%). Следом располагается коалиция левых партий «Партия действия / Живая Италия» (6,5−8,5%).
В Палате депутатов, являющейся нижней палатой парламента, исходя из первых результатов опросов на выходе с избирательных участков, результаты приблизительно такие же — уверенное лидерство у правоцентристов.
Ранее итальянские СМИ и политические силы резко осудили заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о её готовности «повлиять» на правительство Италии в случае прихода к власти правого альянса. Представители правых назвали это прямым вмешательством в выборы.