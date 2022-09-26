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Частичная мобилизация: важное
14:03 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации, сообщил -секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о возможном закрытии границ.

Песков отметил, что сейчас фейков больше чем правды, вбросы происходят и со стороны врагов, и от «домашних истериков». Он призвал аккуратно относиться «ко всем сливам».

«Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты и представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно», — заключил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территорий на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.

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