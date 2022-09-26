В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет», — подчеркнул представитель Кремля.
Так он прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о возможном закрытии границ.
«Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты и представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно», — заключил пресс-секретарь президента.
Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территорий на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.