Обнародован список IT-специальностей для отсрочки от призыва

Перечень содержит специальности, утверждённые актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года, и специальности, по которым обучались ранее. В процессе заполнения заявления на Госуслугах необходимо найти в таблице наименование своей специальности (должна быть указана как в дипломе) — и по ней найти её актуальное наименование, которое следует указать в заявлении, сообщает ведомство.
Наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-компании или в операторе связи не гарантирует освобождения от призыва. В Минцифры напомнили, что необходимо выполнять критически важные функции.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев не поддержал предложение председателя СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только тем IT-специалистам, которые работают с технологиями военного и двойного назначения или обеспечивают работу критической информационной инфраструктуры.