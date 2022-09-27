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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
00:47 (мск), источник: Life.ru

Обнародован список IT-специальностей для отсрочки от призыва

Минцифры РФ опубликовало документ, в котором содержится список 195 специальностей в сфере связи и IT-технологий, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. Документ размещён в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Перечень содержит специальности, утверждённые актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года, и специальности, по которым обучались ранее. В процессе заполнения заявления на Госуслугах необходимо найти в таблице наименование своей специальности (должна быть указана как в дипломе) — и по ней найти её актуальное наименование, которое следует указать в заявлении, сообщает ведомство.

Наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-компании или в операторе связи не гарантирует освобождения от призыва. В Минцифры напомнили, что необходимо выполнять критически важные функции.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев не поддержал предложение председателя СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только тем IT-специалистам, которые работают с технологиями военного и двойного назначения или обеспечивают работу критической информационной инфраструктуры.

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