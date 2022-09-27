22:25 (мск), источник: РАПСИ
Херсонская область проголосовала «за»: 87,05% избирателей хотят быть частью России
Более 87% избирателей Херсонской области проголосовали за включение региона в состав России, сообщает избирком.
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МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Более 87% избирателей Херсонской области проголосовали за включение региона в состав России, сообщает ЦИК.
«По предварительным итогам обработки 100% протоколов, 87,05% избирателей в Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ», — сказали в избиркоме.
Референдум в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях завершился накануне. При этом он уже был признан состоявшимся на всех территориях, поскольку явка везде составила более 50% избирателей. Все дни за ходом голосования следили сотни наблюдателей из десятков стран, грубых нарушений ими не зафиксировано.
Четыре дня голосование проходило на выездных участках, в заключительный день волеизъявления граждане имели возможность посетить стационарные избирательные участки. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала мужество людей, идущих на референдум, поскольку все пять дней голосования территории подвергались обстрелам, а жители — угрозам со стороны Киева.