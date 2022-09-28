В Китае раскопали древний город неизвестной цивилизации Возраст построек составляет около 4,5 тысяч лет.
Фоторепортажи
14Скончался Борис Моисеев
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
11:15 (мск), источник: Известия

Власти Херсонской области заявили о фактическом выходе региона из Украины

Херсонская область по итогам референдума решением большинства жителей де-факто вышла из состава Украины. Об этом 28 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации региона (ВГА) Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине

«Жители Херсонской области большинством голосов приняли решение о выходе из состава нынешней нацистской Украины. Де-факто Херсонская область вышла из состава нацистской Украины, которая превратилась в некое подобие фашистской Германии и на самом деле представляет интересы коллективного Запада, а не интересы украинского народа», — сказал Стремоусов «РИА Новости».

Замглавы ВГА добавил, что теперь жители Херсонской области ждут решения России о включении региона в состав РФ в качестве нового субъекта.

27 сентября стало известно, что в результате обработки 100% бюллетеней 87,05% жителей Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. Члены ЦИК единогласно признали референдум состоявшимся и утвердили результаты голосования. По данным избиркома, участие в референдуме в Херсонской области принял 571 001 человек, что составляет 76,86% от списочного состава избирателей.

Ранее были подведены итоги голосования на российских участках. Так, за вхождение Херсонской области в состав РФ проголосовали 96,75% жителей региона, которые в данный момент находятся в РФ.

Кроме того, обработаны и 100% протоколов в Запорожской области, ДНР и ЛНР. За воссоединение с РФ в первом случае высказались 93,11% избирателей, во втором — 98,42%. В ДНР 99,23% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.

По завершении референдумов во вторник стало известно, что главы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей отправятся в Москву, чтобы передать президенту РФ Владимиру Путину обращение о вхождении регионов в состав России.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областей начались 23 сентября. Последним днем проведения референдума стало 27 сентября.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Следите за развитием темы Референдумы о присоединении к России
Спецоперация на Украине
Пушилин заявил о переходе ДНР к новому этапу боевых действий
В Херсоне заявили о фактическом выходе региона из Украины
Запорожская ВГА заявила о выходе региона из состава Украины
Жители ДНР, ЛНР и Херсонской области поддержали вхождение в РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта