«Жители Херсонской области большинством голосов приняли решение о выходе из состава нынешней нацистской Украины. Де-факто Херсонская область вышла из состава нацистской Украины, которая превратилась в некое подобие фашистской Германии и на самом деле представляет интересы коллективного Запада, а не интересы украинского народа», — сказал Стремоусов «РИА Новости».
27 сентября стало известно, что в результате обработки 100% бюллетеней 87,05% жителей Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. Члены ЦИК единогласно признали референдум состоявшимся и утвердили результаты голосования. По данным избиркома, участие в референдуме в Херсонской области принял 571 001 человек, что составляет 76,86% от списочного состава избирателей.
Ранее были подведены итоги голосования на российских участках. Так, за вхождение Херсонской области в состав РФ проголосовали 96,75% жителей региона, которые в данный момент находятся в РФ.
По завершении референдумов во вторник стало известно, что главы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей отправятся в Москву, чтобы передать президенту РФ Владимиру Путину обращение о вхождении регионов в состав России.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областей начались 23 сентября. Последним днем проведения референдума стало 27 сентября.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.