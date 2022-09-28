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12:34 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин и Пасечник едут в Москву для дальнейших юридических процедур

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Лидеры Донецкой и Луганской Народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник направились в Москву для завершения процедуры вхождения в состав России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении республики в состав России.

На вопрос журналистов, когда глава ДНР выезжает в Москву, Пушилин ответил: «Практически сейчас».

По его словам, сперва необходимо оформить юридические процедуры в Госдуме, и в Совете Федерации, только после этого может быть подписан финальный документ.

«После этого уже все, официально мы часть России. А дальше — созидание, развитие, и, конечно же, все это пересекается с нашей победой. Она нам очень нужна — общая победа», — пояснил глава ДНР журналистам.

Глава Луганской Народной Республики также направился в Москву.

«Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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