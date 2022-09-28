Пушилин и Пасечник едут в Москву для дальнейших юридических процедур

Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал Пушилину итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении республики в состав России.
На вопрос журналистов, когда глава ДНР выезжает в Москву, Пушилин ответил: «Практически сейчас».
По его словам, сперва необходимо оформить юридические процедуры в Госдуме, и в Совете Федерации, только после этого может быть подписан финальный документ.
«После этого уже все, официально мы часть России. А дальше — созидание, развитие, и, конечно же, все это пересекается с нашей победой. Она нам очень нужна — общая победа», — пояснил глава ДНР журналистам.
Глава Луганской Народной Республики также направился в Москву.
«Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.