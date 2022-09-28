Пушилин заявил о переходе ДНР к новому этапу боевых действий

«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», — сказал Пушилин.
Он также сообщил, что выезжает в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России.
«Документ на руках, протокол на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас», — сказал он и поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», — отметил глава ДНР.
Референдум проходил с 23 по 27 сентября 2022 года. Согласно окончательным результатам после обработки 100% бюллетеней, за вхождение ДНР в состав России проголосовали 2 116 800 (99,23%) избирателей, против — 4938 (0,62%). Явка, по данным избиркома ДНР, составила 97,51%.