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12:53 (мск), источник: © РИА Новости

Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на «Северных потоках»

ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении «Северных потоков» — лишь его личная «рабочая гипотеза».

Источник: © РИА Новости

Ранее Сикорский обрадовался повреждению газопровода «Северный поток», а также написал в соцсетях «Спасибо, США», не уточнив, что имеется в виду.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.

«Пусть датское расследование установит виновных. Рабочие гипотезы о том, у кого был мотив и возможность сделать это, я выдвигаю, естественно, только от своего имени», — написал Сикорский в Twitter.

При этом он не скрывает радости от того, что газопровод поврежден.

Я рад, что «Северный поток», с которым боролись все польские правительства в течение 20 лет, на три четверти парализован. Это хорошо для Польши.

Радослав Сикорский
экс-глава МИД Польши

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока 2» (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока». Причины также не известны.

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