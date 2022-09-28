Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на «Северных потоках»

Ранее Сикорский обрадовался повреждению газопровода «Северный поток», а также написал в соцсетях «Спасибо, США», не уточнив, что имеется в виду.
«Пусть датское расследование установит виновных. Рабочие гипотезы о том, у кого был мотив и возможность сделать это, я выдвигаю, естественно, только от своего имени», — написал Сикорский в Twitter.
При этом он не скрывает радости от того, что газопровод поврежден.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока 2» (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока». Причины также не известны.