Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны

«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения», — сообщил Володин.
Существует единая база пересекающих границу граждан, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
«Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются», — пояснил он.