В Чехии раскопали 55-метровый круглый ров старше Стоунхенджа Огромная рондела поставила в тупик археологов.
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
14:49 (мск), источник: © РИА Новости

Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими авто на границах.

Источник: © РИА Новости

«Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали (на спецоперацию), это будет правильно. А дальше пускай пешком, и это тоже наука. Либо на велосипедах, которые, как говорят, стоят уже как машины. При пересечении границ. Вот и вырабатывайте эти предложения», — сообщил Володин.

Существует единая база пересекающих границу граждан, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются», — пояснил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Названа причина смерти Бориса Моисеева
США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГосдумазаконВолодин Вячеслав