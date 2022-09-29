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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
12:11 (мск), источник: © РИА Новости

Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил свой пост в Telegram о запрете всем стоящим на воинском учете россиянам уезжать из домашних регионов без разрешения военкоматов.

Источник: РИА "Новости"

После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Таким образом Володин скорректировал свою публикацию о том, что гражданам, стоящим на воинском учете, после объявления мобилизации нельзя уезжать с места жительства без разрешения военкомата.

Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней ситуации военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек. После этого на приграничных пунктах пропуска скопились многокилометровые очереди желающих выехать из России.

Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.

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