Норма о запрете выезда состоящих на учете не применяется, заявил Володин

Таким образом Володин скорректировал свою публикацию о том, что гражданам, стоящим на воинском учете, после объявления мобилизации нельзя уезжать с места жительства без разрешения военкомата.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней ситуации военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек. После этого на приграничных пунктах пропуска скопились многокилометровые очереди желающих выехать из России.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.