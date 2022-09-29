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15:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Смертную казнь в Донецкой Народной Республике могут заменить пожизненным наказанием в случае ее присоединения к России, полагает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Даниил Бессарабов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В начале сентября уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отмечала, что готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос сами.

«Для лиц, совершивших преступления, в том числе военные, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, она автоматически будет заменена на пожизненное наказание, потому что у нас есть мораторий», — сообщил РИА Новости Бессарабов, отметив, что высказывает свое личное мнение.

В ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав РФ. Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву накануне вечером.

Справка
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное

Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о вхождении в состав России. Как прошло голосование и каковы его результаты — в материале РБК.

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