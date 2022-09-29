В Госдуме считают, что смертную казнь в ДНР заменят пожизненным сроком

В начале сентября уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отмечала, что готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос сами.
«Для лиц, совершивших преступления, в том числе военные, после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, она автоматически будет заменена на пожизненное наказание, потому что у нас есть мораторий», — сообщил РИА Новости Бессарабов, отметив, что высказывает свое личное мнение.
В ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав РФ. Руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прилетели в Москву накануне вечером.