США ввели новые санкции против России

Среди попавших под санкции членов Госдумы и Совфеда — Сергей Миронов, Андрей Клишас, Константин Косачев, Елена Мизулина, Людмила Нарусова, Леонид Слуцкий и другие.
Также под санкции попал вице-премьер РФ Александр Новак и первый замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова.
Под новые санкции попали члены семей премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, министра обороны Сергея Шойгу, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Среди включенных в санкции юрлиц — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Также в черный список внесены АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно», другие предприятия, а также связанные с ними лица.