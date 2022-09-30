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18:01 (мск), источник: Коммерсантъ

США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел новые санкции в отношении России после церемонии подписания документов о принятии в состав страны новых территорий. В санкционный список попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, члены Совфеда, родственники российских чиновников. Кроме того, ограничения за поддержку России введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении.

Источник: РИА "Новости"

Среди попавших под санкции членов Госдумы и Совфеда — Сергей Миронов, Андрей Клишас, Константин Косачев, Елена Мизулина, Людмила Нарусова, Леонид Слуцкий и другие.

Также под санкции попал вице-премьер РФ Александр Новак и первый замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова.

Под новые санкции попали члены семей премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, министра обороны Сергея Шойгу, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Среди включенных в санкции юрлиц — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Также в черный список внесены АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно», другие предприятия, а также связанные с ними лица.

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