Психологи выяснили, как пандемия поменяла личности людей Пандемия COVID-19 сделала людей менее открытыми и добросовестными
Фоторепортажи
14Скончался Борис Моисеев
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
17:04 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны отвело войска из Красного Лимана на более выгодные рубежи

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, заявило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ уничтожено более 200 военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.

«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», — добавили в Минобороны.

Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мае. В последние недели в районе города шли ожесточенные бои, власти ДНР называли это направление самым сложным участком фронта.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Взрывы на 'Северных потоках': газовая война перешла в горячую стадию
'Только не отдавайте нас Украине': что творится в Красном Лимане
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
МО отвело войска из Красного Лимана на более выгодные рубежи
В Энергодаре заявили об артобстреле ВСУ прибрежной линии города
Первая россиянка родилась в Донецке после воссоединения ДНР с РФ
Аксёнов назвал справедливым вхождение 4-х регионов в состав РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта