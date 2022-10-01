Минобороны отвело войска из Красного Лимана на более выгодные рубежи

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ уничтожено более 200 военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.
«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», — добавили в Минобороны.
Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мае. В последние недели в районе города шли ожесточенные бои, власти ДНР называли это направление самым сложным участком фронта.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.