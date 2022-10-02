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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
08:53 (мск), источник: © РИА Новости

Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине, рассказал РИА Новости единоросс Виталий Милонов.

Источник: © РИА Новости

По его словам, сейчас законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, а это создает проблемы для тех, кто хочет стать добровольцем, — из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.

Милонов отметил, что обсуждал этот вопрос с секретарем президиума генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и тот поручил занимающимся законодательством о статусе депутата проработать ситуацию.

«Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, притом что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что депутаты, готовые отправиться в зону боевых действий, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону.

«Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги, депутаты-единороссы, и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было <…> Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано», — сказал Милонов.

Он добавил, что парламентарии за службу в Донбассе денег не получают и делают это добровольно.

«Ездим за собственные средства, это важный момент», — заключил Милонов.

С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

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