Принятие новых регионов в состав России признали конституционным

«Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», — говорится в решении по поводу ДНР.
Такие же постановления суд вынес в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
С 23 по 27 сентября в этих регионах состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России.
После этого документы направили в Конституционный суд для проверки их конституционности.
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Вместе с ними в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в состав России новых субъектов.
Пленарные заседания Госдумы намечены на 3 и 4 октября. Совет Федерации может рассмотреть законы 4 октября.