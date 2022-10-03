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18:51 (мск), источник: © РИА Новости

Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Швейцария отказалась поддержать идею Владимира Зеленского о передаче Украине замороженных российских активов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш.

Источник: Reuters

«Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», — сказал Майенфиш.

Он подчеркнул, что конфискация активов по сравнению с их заморозкой представляет собой «масштабное посягательство на гарантию собственности и другие основные конституционные права» попавших под санкции лиц.

«По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии были заморожены финансовые активы на сумму 6,7 млрд швейцарских франков и 15 объектов недвижимости», — добавил пресс-секретарь.

При этом он отметил готовность правительства Швейцарии участвовать в оказании международной помощи в восстановлении Украины.

Ранее Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине.

Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.".

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