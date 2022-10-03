Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине

«Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», — сказал Майенфиш.
«По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии были заморожены финансовые активы на сумму 6,7 млрд швейцарских франков и 15 объектов недвижимости», — добавил пресс-секретарь.
При этом он отметил готовность правительства Швейцарии участвовать в оказании международной помощи в восстановлении Украины.
Ранее Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине.
Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.".