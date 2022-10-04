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17:42 (мск), источник: © РИА Новости

Польша и Германия захотели, чтобы Россия заплатила репарацию Украине

ВАРШАВА, 4 окт — РИА Новости. Польша и Германия, сами находящиеся в жёстком споре о немецкой репарации Варшаве, сошлись по вопросу о том, что Россия должна будет заплатить репарацию Украине.

Источник: © РИА Новости

«Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник в Варшаве.

В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

В минувший понедельник министр иностранных дел Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной. Бербок во вторник заявила о неизменности позиции Германии по вопросу репараций Польше.

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