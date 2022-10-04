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23:12 (мск), источник: © РИА Новости

В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Белый дом отмежевался от идей российско-украинского урегулирования, высказанных бизнесменом Илоном Маском, и заявил, что США продолжают придерживаться принципа «ничего об Украине без самой Украины».

Источник: Reuters/Sipa USA

Маск накануне попал под шквал критики со стороны украинских руководителей и их симпатизантов, когда предложил на суд аудитории покупаемого им Twitter четыре мирных принципа, в том числе сохранение Крыма в составе России с гарантиями его снабжения пресной водой.

«Мы были очень ясны в этом вопросе… Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет дипломатии или переговоров», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На брифинге для журналистов ее спросили, не разделяют ли в американской администрации опасений, что Маск «распространяет российскую пропаганду».

План, озвученный бизнесменом, также предполагал нейтральный статус Украины и проведение повторных плебисцитов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Большинство проголосовавших пользователей Twitter высказались против принципов Маска.

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