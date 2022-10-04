В Белом доме не поддержали слова Маска о России и Украине

Маск накануне попал под шквал критики со стороны украинских руководителей и их симпатизантов, когда предложил на суд аудитории покупаемого им Twitter четыре мирных принципа, в том числе сохранение Крыма в составе России с гарантиями его снабжения пресной водой.
«Мы были очень ясны в этом вопросе… Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет дипломатии или переговоров», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
На брифинге для журналистов ее спросили, не разделяют ли в американской администрации опасений, что Маск «распространяет российскую пропаганду».
План, озвученный бизнесменом, также предполагал нейтральный статус Украины и проведение повторных плебисцитов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Большинство проголосовавших пользователей Twitter высказались против принципов Маска.