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16:30 (мск), источник: © РИА Новости

Путин оценил итоги референдума на освобожденных территориях

НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги референдума на освобожденных территориях его порадовали — они более чем убедительные и прозрачные и не подлежат никакому сомнению.

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Источник: © РИА Новости

«Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить», — сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Глава государства отметил, что результат референдума не подлежит сомнению.

«Результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный этот результат и не подлежащий никакому сомнению», — заключил Путин.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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