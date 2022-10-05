Путин: Россия была и будет суверенной

«Подчеркну: Россия была и будет суверенной», — сказал президент. Он добавил, что для этого следует выстраивать независимую национальную систему образования, а также заняться «воспитанием подрастающего поколения».
Путин отметил, что одной из задач является передать детям культурный код народа России.
Также президент выразил надежду, что скоро ситуация в вошедших в состав России регионах стабилизируется и страна сможет «спокойно развивать эти территории». Путин также подчеркнул, что нужен комплексный план, который будет включать в себя развитие инфраструктуры и совершенствование образовательного процесса.
В июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава государства заявил, что Россия входит в новую эпоху «мощной и суверенной страной». Он также подчеркнул, что в будущем страна станет еще сильнее.
Вместе с тем президент неоднократно отмечал, что Западу не нужна независимая Россия.
30 сентября в ходе выступления в Кремле российский президент снова заявил о желании Запада ослабить страну. «Наше развитие и процветание тоже для них угроза — конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», — подчеркнул Путин.