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22:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Шольц заявил об исправленных ошибках десятилетий по вопросу импорта газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ исправили ошибки последних десятилетий, которые заключались в отсутствии в стране инфраструктуры для импорта газа. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Reuters

«Мы скорректировали ошибочное решение последних десятилетий, приведшее к полному отсутствию инфраструктуры для импорта газа, независимо от тех партнеров, которые были у нас с Россией раньше», — сказал канцлер Германии, выразив мнение, что эти шаги способствуют обеспечению не только энергетической безопасности ФРГ, но и «безопасности многих других соседних стран в Европе».

Ранее ФРГ предложила США проявить солидарность в сдерживании цен на газ. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объяснил, что некоторые европейские страны добиваются «нереальных» цен, что влечет за собой проблемы. По его словам, Соединенные Штаты могли бы помочь в этой ситуации.

Справка
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