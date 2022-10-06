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07:40 (мск), источник: Life.ru

В Казахстане правящая партия предложила выдвинуть Токаева на новый срок

В Казахстане правящая партия «Аманат» на съезде предложила выдвинуть кандидатом в президенты действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

Источник: Reuters

«Предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева», — заявил на съезде председатель политической организации Ерлан Кошанов.

По его мнению, Токаев — это лидер, который начал строительство новой успешной республики, «взял на себя ответственность, сохранил государственность» во время январских событий.

«Поэтому сегодня задача партии “Aманат” и наша с вами историческая ответственность — объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента», — сказал Кошанов.

Как рассказывал Лайф, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении осенью досрочных выборов президента. Также в первой половине 2023 года в стране состоятся выборы в нижнюю палату парламента (Мажилис) и местные представительные органы.

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