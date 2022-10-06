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07:59 (мск), источник: © РИА Новости

Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Правящая в Казахстане партия «Аманат» выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за соответствующее решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии “Аманат” Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан», — сказал исполнительный секретарь партии «Аманат» Асхат Оралов, подводя итоги голосования.

В среду о поддержке действующего главы государства в качестве кандидата в президенты заявил ряд общественных организаций и объединений, в том числе национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие. Сам Токаев в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области назвал правильным решение пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это, по его мнению, позволит «утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений».

Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.

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