Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

«Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии “Аманат” Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан», — сказал исполнительный секретарь партии «Аманат» Асхат Оралов, подводя итоги голосования.
В среду о поддержке действующего главы государства в качестве кандидата в президенты заявил ряд общественных организаций и объединений, в том числе национальная волонтерская сеть, гражданский альянс Казахстана, совет генералов, молодежное объединение Qazaqstan team, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, союз спортсменов и другие. Сам Токаев в тот же день на встрече с общественностью в Павлодарской области назвал правильным решение пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это, по его мнению, позволит «утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений».
Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.