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22:39 (мск), источник: Газета.Ру

Эрдоган заявил, что «самый худший мир» на Украине будет лучше продолжения конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «самый худший мир» на Украине будет лучше продолжения конфликта, а также указал на дипломатические шаги Турции в его урегулировании. Его слова приводит ТАСС.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Во время наших сегодняшних контактов многие европейские лидеры высоко оценили дипломатические шаги Турции [в урегулировании конфликта на Украине]», — отметил Эрдоган, подчеркивая, что, «хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем прилагать усилия по прекращению конфликта с верой в то, что даже самый худший мир лучше войны».

Он также назвал себя единственным лидером, кто может вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что лидеры стран на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) направят сигнал России о поиске нового миропорядка без нее. В первой встрече ЕПС ожидается участие лидеров 44 государств, в том числе 27 стран — членов Евросоюза, а также Азербайджана, Армении, Грузии, непризнанного Косова, Молдавии, Сербии, Турции, Великобритании и Украины.

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