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6 октября, источник: Коммерсантъ

Пентагон заявил о намерении КНДР устроить ядерные испытания

В Вашингтоне считают, что Пхеньян готовится провести испытание ядерного оружия, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Даты проведения предполагаемого испытания он не уточнил.

Источник: AP 2022

«Мы действительно полагаем, что КНДР ведет подготовку к проведению ядерного испытания. Однако, когда оно точно состоится, я не стал бы спекулировать», — сказал Райдер в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Патрик Райдер также отметил, что США не планируют принимать военные меры против Северной Кореи. «Я считаю, что мы должны продолжать тесно сотрудничать с Японией и Южной Кореей. Нашим приоритетом является сохранение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, его стабильности. Мы призываем Северную Корею работать над реализацией таких же задач», — добавил он.

Ранее КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет в сторону Японского моря. 4 октября страна запустила ракету в сторону Японии. Сегодня, 6 октября, Пхеньян провел пуск еще двух ракет в сторону Японского моря. Это произошло на фоне прибытия атомного авианосца USS Ronald Reagan к Южной Корее для совместных военных учений США и Южной Кореи в Желтом море.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в сентябре объявил о праве страны на обладание ядерным оружием. Он отказался от переговоров по денуклеаризации. В 2022 году Северная Корея провела испытание 30 баллистических ракет.

Милена Костерева

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