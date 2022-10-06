Пентагон заявил о намерении КНДР устроить ядерные испытания

«Мы действительно полагаем, что КНДР ведет подготовку к проведению ядерного испытания. Однако, когда оно точно состоится, я не стал бы спекулировать», — сказал Райдер в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).
Патрик Райдер также отметил, что США не планируют принимать военные меры против Северной Кореи. «Я считаю, что мы должны продолжать тесно сотрудничать с Японией и Южной Кореей. Нашим приоритетом является сохранение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, его стабильности. Мы призываем Северную Корею работать над реализацией таких же задач», — добавил он.
Ранее КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет в сторону Японского моря. 4 октября страна запустила ракету в сторону Японии. Сегодня, 6 октября, Пхеньян провел пуск еще двух ракет в сторону Японского моря. Это произошло на фоне прибытия атомного авианосца USS Ronald Reagan к Южной Корее для совместных военных учений США и Южной Кореи в Желтом море.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в сентябре объявил о праве страны на обладание ядерным оружием. Он отказался от переговоров по денуклеаризации. В 2022 году Северная Корея провела испытание 30 баллистических ракет.