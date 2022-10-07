Байден помиловал осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны

Байден призвал губернаторов всех штатов пойти на аналогичные шаги.
Президент поручил министру здравоохранения и социальных служб, генеральному прокурору — министру юстиции США начать пересмотр классификации марихуаны в списке веществ, за оборотом которых осуществляется контроль. Как отметил Байден, каннабис относится «к наиболее опасным веществам». «Это та же категория, как для героина и ЛСД, и более опасная категория, чем фентанил и метамфетамины — наркотики, из-за которых в настоящий момент в стране происходит настоящая эпидемия передозировок», — отметил Байден.
Это позволит «тысячам людей, имевшим ранее судимость на федеральном уровне за хранение марихуаны», вернуться к нормальной жизни, поскольку ранее они сталкивались с проблемами при трудоустройстве, поступлении в учебные заведения и при аренде жилья. «Слишком много жизней было разрушено из-за нашего несостоятельного подхода к марихуане. Пришло время исправить эти ошибки», — заявил глава Белого дома.
В США употребление марихуаны запрещено на федеральном уровне, однако штаты имеют право самостоятельно регулировать законодательство в этой области. Употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов и в столичном округе Колумбия. Еще в более чем 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также нахозящимся в процессе восстановления после пережитого инсульта, травм и при депрессии.