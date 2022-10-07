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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
12:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин подписал законы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые касаются мобилизованных.

Источник: Reuters

Закон о трудовых гарантиях предусматривает приостановку действия трудового договора мобилизованного работника. Второй закон освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за жилищно-коммунальные услуги. Третий закон предоставляет кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованным гражданам и членам их семей.

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