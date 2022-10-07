12:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин подписал законы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных
Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые касаются мобилизованных.
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Закон о трудовых гарантиях предусматривает приостановку действия трудового договора мобилизованного работника. Второй закон освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за жилищно-коммунальные услуги. Третий закон предоставляет кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованным гражданам и членам их семей.
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