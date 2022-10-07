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17:16 (мск), источник: © РИА Новости

Рада признала Южные Курилы «оккупированной территорией Японии»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии», следует из данных на сайте парламента.

Источник: © РИА Новости

«Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Там же Киев призвал международное сообщество принять все возможные меры «по договорно-правовому оформлению статуса Северных территорий Японии».

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не заключен.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов при наличии мирного соглашения. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

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