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06:58 (мск), источник: © РИА Новости

Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на «признание» южных Курил японскими

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт — РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Украины о принадлежности Курильских островов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о «признании» российских южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». По его словам, это решение — «справедливое, юридически безупречное, историческое».

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал Лимаренко в Telegram.

По его словам, проголосовав за поправки к Конституции РФ в 2020 году, «жители страны и Сахалинской области, в частности, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе».

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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