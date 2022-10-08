Советник офиса президента Украины назвал взрыв на Крымском мосту «началом»

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал в Twitter советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 апреля написал в Telegram: «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью».
По данным Национального антитеррористического комитета, в 6:07 мск на мосту был подорван грузовой автомобиль. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста и загорелся железнодорожный состав с цистернами с топливом. В сети были опубликованы видеозаписи взрыва.