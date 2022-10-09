14:51 (мск), источник: ТАСС
Володин: Россия всегда стремится к миру
Спикер Госдумы подчеркнул, что Москва на протяжении 30 лет вела диалог.
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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия всегда стремится к миру, на протяжении 30 лет вела диалог, но в ситуации с референдумами на освобожденных территориях ей не оставили другого пути. Об этом заявил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Мы всегда стремимся к миру. Ведь, вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли, по-другому нельзя», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о необходимости «ждать эти восемь лет».
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.