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20:38 (мск), источник: Life.ru

Путин назвал подрыв Крымского моста терактом спецслужб Украины

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту.

Источник: Reuters

«Здесь сомнения нет — это теракт, который направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнитель, и заказчики — спецслужбы Украины», — заявил Путин.

Как сообщил Бастрыкин, следователям уже удалось установить подозреваемых в организации подрыва грузового автомобиля. Помощь в его подготовке оказывали граждане РФ и зарубежных государств. Уголовное дело было возбуждено по статье «терроризм». СКР также установил маршрут следования грузовика, который следовал из Болгарии через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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