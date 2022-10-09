Путин назвал подрыв Крымского моста терактом спецслужб Украины

«Здесь сомнения нет — это теракт, который направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнитель, и заказчики — спецслужбы Украины», — заявил Путин.
Как сообщил Бастрыкин, следователям уже удалось установить подозреваемых в организации подрыва грузового автомобиля. Помощь в его подготовке оказывали граждане РФ и зарубежных государств. Уголовное дело было возбуждено по статье «терроризм». СКР также установил маршрут следования грузовика, который следовал из Болгарии через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.