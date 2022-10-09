Песков о задействовании ядерной доктрины из-за ЧП в Крыму: неверный вопрос

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — сказал он, отвечая на вопрос, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ.
В июне 2020 года указом президента России были утверждены основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Этот документ определяет принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода России к применению ядерного оружия.
В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, названы: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, угрожающая самому существованию государства.