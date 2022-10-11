КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — заявил Тертель во вторник во время мероприятия по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом. Слова председателя КГБ приводит агентство Sputnik.
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — «освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России».