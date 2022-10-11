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21:30 (мск), источник: РБК

Букингемский дворец назвал дату коронации Карла III

Коронация пройдет в Вестминстерском аббатстве. Как заявили в Букингемском дворце, церемония «отразит роль монарха сегодня и будет устремлена в будущее», но в то же время будет опираться на «давние традиции».

Источник: AFP 2022

Коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Коронация станет символическим началом правления Карла III, поскольку он стал королем еще тогда, когда умерла его мать Елизавета II. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Это будет первая подобная церемония в Великобритании за почти 70 лет: Елизавету II короновали в июне 1953 года.

Как говорится в заявлении Букингемского дворца, коронация Карла III «отразит роль монарха сегодня и будет устремлена в будущее», но в то же время будет опираться на «давние традиции и зрелищность».

В мае 2023 года Карлу III будет 74 года. Он станет самым пожилым в истории Великобритании монархом, который вступает в правление.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Согласно свидетельству о смерти, опубликованному Национальным архивом Шотландии, она скончалась по естественной причине — от старости.

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