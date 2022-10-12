Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России

«Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали», — сказал Путин.
О гибели Качуры в августе сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя ДНР.
Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.