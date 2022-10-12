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17:23 (мск), источник: РИА Крым

Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с дочерью Ольги Качуры (позывной «Корса»), и передал ей присужденную посмертно звезду Героя России.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали», — сказал Путин.

О гибели Качуры в августе сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, являлась почетным гражданином Горловки. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание героя ДНР.

Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.

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