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10:37 (мск), источник: © РИА Новости

Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт «Мир»

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — РИА Новости. Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт «Мир» в стране из-за санкций США.

Источник: © РИА Новости

«Из-за санкций США в отношении платежной системы “Мир”, как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт “Мир” в банковской системе», — говорится в заявлении центробанка.

В середине сентября американский Минфин опубликовал документ, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами РФ.

При этом Банк России сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт «Мир» за рубежом.

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