Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом

«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал он на саммите Содружества в Астане.
Как пояснил российский лидер, тем самым страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.
По словам Путина, Россия поддерживает проект решения об очередных тематических годах в Содружестве. Имеется консенсус по 2024 году — это будет год волонтерского движения, а также по 2026 году — он станет годом охраны здоровья.